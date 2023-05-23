Значительные разрушения: враг из тяжелой артиллерии бил по Никопольщине

Вечером глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ситуации в безопасности в нашей области.
По Марганецкой общине и Никополю оккупанты ударили утром из тяжелой артиллерии.
Было уничтожено хозяйственное сооружение, еще 4 изуродовано. Задело также здание гостиницы, 6 частных домов, газопровод.
Люди невредимы.
К вечеру враг атаковал и Мировскую общину. Пока информация о последствиях обстрелов уточняется.
Остальные районы области – в течение дня без обстрелов.
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