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Значительные разрушения: враг из тяжелой артиллерии бил по Никопольщине

Сегодня 21:15
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В течение дня пострадали 2 общины Никопольщины и город Никополь.

Новости Днепра про Значительные разрушения: враг из тяжелой артиллерии бил по Никопольщине

Вечером глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ситуации в безопасности в нашей области.

По Марганецкой общине и Никополю оккупанты ударили утром из тяжелой артиллерии.

Было уничтожено хозяйственное сооружение, еще 4 изуродовано. Задело также здание гостиницы, 6 частных домов, газопровод.

Люди невредимы.

К вечеру враг атаковал и Мировскую общину. Пока информация о последствиях обстрелов уточняется.

Остальные районы области – в течение дня без обстрелов.

Новости Днепра про Значительные разрушения: враг из тяжелой артиллерии бил по Никопольщине

Новости Днепра про Значительные разрушения: враг из тяжелой артиллерии бил по Никопольщине

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