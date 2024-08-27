Значительная часть правобережья Днепра без воды: в чем дело

Об этом мы сообщали ранее.

Также в связи с отключением электропитания на нескольких ТРП снижено давление на верхних этажах домов.

А также из-за ремонтных работ отсутствует вода на ул. Юрия Кондратюка, 11-Д, 11-Г, 11-К, 28-Н, ул. Поля, 1 и ул. Авиаторов, 6.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=500мм по просп. Богдана Хмельницкого, временно ограничено водоснабжение части потребителей правого берега:

В Днепре на правом берегу нет воды.

Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской…

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