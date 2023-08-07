Значительная часть Кривого Рога и района на три дня останется без воды: в чем дело

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Вилкул.
Как отметили в КП «Кривбассводоканал» значительная часть Кривого Рога и района с 8 по 10 августа останется без водоснабжения. Причина – плановые работы по переключению магистральных водопроводов.
Это касается жителей Ингулецкого района и близлежащих к нему сел.
Напомним, что в рамках строительства альтернативного источника наполнения Южного водохранилища на 8-10 августа запланировано переключение магистральных водопроводов. Эти работы нуждаются в слитии воды с сетей в южной части города, — говорится в сообщении.
Коммунальщики отметили, что процесс осушения труб начнется 7 августа примерно в 21:00. Жителям Кривого Рога советуют иметь трехдневный запас питьевой и технической воды.
Кроме того, на период выполнения работ будут подвозить питьевую воду.
Маршруты курсирования бочонков с водой:
8 августа район ЮГОКа
В 10:00 по ул. Ярославскую, 17 приедет грузовик с бочками. Дальнейший маршрут курсирования:
Интервал стоянки по каждому адресу – 1 час.
В 10:00 по ул. Салтыковскую, 29 (ЦДЮТ «Мрия») приедет грузовик с бочками. Через час переедет на ул. Салтыковская, 2.
Также с 10:00 вас будут ждать бочки с водой по адресам:
8 августа район Ингулец
С 10 часов на каждой локации будет стоять заправленная водой емкость. Адреса:
ул. О. Станковая, 7А
ул. Каткова, 67
ул. Неделина, 27
пр. Победы, 53
ул. Солнечная, 24
ул. Седнева, 25.
8 августа поселки:
Автоцистерны прибывают на первую локацию по своему маршруту на 10:00.
Маршрут курсирования первой машины:
пос. Рохманово-1 (ул. Рохмановская, 1, возле магазина)
пос. Рохманово – 2 (ул. Д. Глинки, 3)
пос. Степное (ул. Алехина, 10).
Время пребывания цистерны на каждой локации – 2 часа.
Маршрут курсирования второй машины:
пос. Стародобровольск (неврологическая больница)
пос. Зеленое (автобусная остановка на ул. Зеленовской)
пос. Красная Горка (ул. Рабочая, возле магазина)
пос. Старый Ингулец: будут выведены две бочки. Одна по ул. Семьи Демиды (возле магазина), вторая – на ул. Надежды, 12 (возле магазина).
Время пребывания цистерны на каждой локации – 2 часа.
Периодически автоцистерны будут ездить на дозаправку. Обо всех изменениях и передвижениях бочонков мы будем сообщать на страницах Кривбассводоканала в соцсетях. Пожалуйста, следите за новостями, -говорится в сообщении.
Посмотреть, где расположены бочки можно на онлайн-карте ТУТ.
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