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  • Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Сегодня 15:26
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Магазин, который работал на первом этаже разрушенной многоэтажки на Победе, снова откроет свои двери.

Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Около месяца прошло с того момента, как российская ракета разрушила часть дома на Победе. Так, один из магазинов, находившийся на первом этаже уничтоженной многоэтажки, планирует снова открыть свои двери.

Об этом написала владелица магазина Наталья Новикова. Сейчас она ищет новое помещение на Победе.

Рыболовный магазин был расположен около эпицентра взрыва. По словам Натальи, в этот день погибла их сотрудница Ирина. На фото выше – как это место выглядит сейчас.

На своей странице в Facebook Наталья рассказала, что в их магазин упала часть личных вещей обитателей верхних этажей. Роман, который жил на 4 этаже и остался жив только благодаря тому, что его не было дома, нашел в помещении носки своей дочери и конструктор своего сына, который тот начал собирать за два дня до теракта.

Этот мужчина-переселенец жил с семьей над нашим магазином на 4 этаже. Погибла его мать. Но он с женой и детьми находился в церкви, и они не пострадали физически. Какие-то вещи из их квартиры упали в наше помещение. Сегодня он ходил и находил их: «Это носки моей дочки, я их знаю, потому что надевал на нее», «это трусики моего сына», «о, а этот конструктор сын два дня до теракта начал собирать». Сколько тепла в его словах было, эта боль, как это все пережить, — написала Ирина.
 

Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Вот так магазин выглядел до удара.

Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Но жизнь продолжается, поэтому совсем скоро магазин снова может открыть свои двери.

Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двери

Напомним, во время теракта в Днепре 14 января, когда ракета попала в многоэтажку на Победе, погибли 46 человек, еще более 80 получили ранения. Около 90 квартир полностью разрушены. Два подъезда, которые сильнее всего пострадали от удара — снесут, а дом планируют разделить на две части.

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Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двериУкраїнська Новости Днепра про Жизнь продолжается: магазин, находившийся в уничтоженном ракетой доме на Победе, снова откроет свои двериРусский

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