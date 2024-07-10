«Жизнь превратилась в испытания»: жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света

Днепряне обнародовали новую петицию.

9 июля на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция с названием «Нерациональные отключения света».

Мы жители города Днепр, просим вмешаться в катастрофическую ситуацию… — так начинается ее текст.

Горожане отмечают, что, якобы, частная энергетическая компания ДТЭК Днепровские электросети «неравномерно и дискриминационно» составляет графики отключений света, в связи с чем жизнь днепрян «превратилась в настоящее испытание».

В тексте указано, что в то время, когда некоторые улицы Днепра имеют стабильное электроснабжение, другие остаются без света от 7 до 18 часов в сутки в течение недели.

В частности, по словам горожан, дольше всего без электроснабжения остаются жители, проживающие по адресам 1 и 5 группы отключений — более 16 часов в сутки.

В тексте петиции ссылаются на ст. 60 пунктов 1 и 2 Закона Украины «О защите прав потребителей», ст. 161 (нарушение равноправия граждан), ст. 356 (самоуправство), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 367 (служебная халатность) и ст. 442 (преступления против человечности).

Игнорирование приказа Министерства энергетики от 15.10.2015 № 654, устанавливающего максимальную продолжительность отключения электроэнергии до 6 часов в сутки, является откровенным издевательством над гражданами. Постоянные и длительные отключения приводят к уничтожению бытовой техники, порче продуктов питания и лекарств, создают опасные условия в периоды сильной жары и ухудшают качество жизни людей, — отметили горожане.

По состоянию на 10 июля 11:20 петиция собрала 3440 подписей из 25 тысяч необходимых.

В настоящее время в ДТЭК данную ситуацию не комментируют.

Напомним, сегодня в Днепре действуют графики отключений света, для абонентов ЦЭК и ДТЭК применяются отключения по распределению по группам.

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