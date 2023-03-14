Жизнь побеждает: в Днепре рассказали, сколько детей родилось за минувшие сутки

Желаем мамочкам и их деткам счастья, мира и здоровья!

Из них 6 девочек и 7 мальчиков. Одного младенца родила женщина-переселенка.

Об этом сообщил Днепровский городской совет.

Только за минувшие сутки, 13 марта, в нашем городе на свет появилось 13 детей.

Так, жители Днепра работают, создают семьи и рожают детей.

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