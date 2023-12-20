Жителям разрушенного дома в Кривом Роге принесли платежки за свет, которым они не пользовались

В Кривом Роге платежки за свет принесли людям, чьи квартиры находятся в разрушенном подъезде.

Недавно жильцы полуразрушенного дома по улице Украинской в Кривом Роге получили платежки за свет. В местных пабликах люди пожаловались, что квитанции оставили в кульочке на заборе, загородившем доступ к разрушенному подъезду.

Криворожцев удивил и способ доставки платежек, и тот факт, что от них ждут оплату услуг, которые они не могли получить.

Впоследствии у YASNO извинились за платежки на заборе полуразрушенного дома. Пообещали скорректировать объемы электроэнергии и счета, с курьерской службой тоже провели разговор.

СЕО Yasno Сергей Коваленко объяснил, что компания не насчитывает платежки жителям разрушенных домов, если точно знает, что они повреждены и там никто не живет.

О прилете нужно было сразу им сообщить. Для этого следует взять справку о разрушении имущества в Дії или ОВА и отнести ее оператору системы распределения (ДТЭК). Далее оператор пересчитывает объем электроэнергии и счетчик снимается с учета.

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