Жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно

Более подробно ознакомиться с новыми ограничениями можно здесь.

В частности, в распоряжении говорится о запрете:

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