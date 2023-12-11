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Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

Сегодня 10:42
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В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».

Новости Днепра про Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

Пропагандисты даже опубликовали видеофрагмент с такой повесткой.

Однако это очередной фейк.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Там отметили, что в «Дії» отсутствует функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету, а министр цифровизации Федоров уже говорил, что повестки через этот сервис отправляться не будут.

Скорее всего, «повестка» в видео – нарисованная картинка, которую вывели на экран мобильного телефона под видом повестки. Примечательно, что «герой» видео не касается экрана пальцами, чтобы фейковая повестка оставалась на весь экран. К тому же справа и слева от фейковой повестки заметно края других документов – это значит, что повестка должна быть в разделе «Документы», а не в разделе «Сообщения». Пропагандисты в «уведомлении от ТЦК» указали имя и отчество получателя, но не указали его фамилию, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

Пожалуйста, проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

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