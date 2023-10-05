Жителям Днепра и Ровно не удалось сбежать из Украины, потому что они были «под прицелом» тепловизора

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
На днях на границе задержали троих украинцев, пытавшихся бежать в Молдову. Пограничники Измаильского отряда поймали беглецов на территории Болградского района Одесской области. Через час еще четыре человека «штурмовали» участок вблизи пункта пропуска.
Как рассказали пограничники, нарушителями оказались жители Донецкой, Днепропетровской и Ровенской областей. Увидеть беглецов удалось благодаря тепловизору, который используют во время патрулирования.
На всех семерых был составлен протокол за попытку незаконного пересечения границы. Также проверяется информация в РТЦК и СП в отношении каждого человека. Еще двое задержанных подозреваются в организации переправки людей за пределы Украины.
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