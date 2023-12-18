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Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это

Сегодня 09:00
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Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам.

Новости Днепра про Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это

В сети активно распространяют информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4772, согласно которому все украинцы и украинки, не покидавшие Украину после 24 февраля 2022 года, могут получить 16 тысяч гривен помощи. Такие посты в соцсетях даже дополняют «видеообращением» президента.

Но есть нюанс – это неправда.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что видео с «обращением» Зеленского – смонтировано, закадровый голос не совпадает с мимикой президента. Да и закон №4772 касается территориальных громад, а не выплат. К тому же информации о законе, который касается помощи тем, кто с начала полномасштабной войны не выезжал из Украины, нет на сайте президента.

В конце ролика показывают ссылку на якобы официальный сайт, где и нужно оставлять заявку на помощь. Это реклама сомнительного Telegram-канала, который таким образом набирает аудиторию. Еще раз напоминаем: не переходите по подозрительным ссылкам и доверяйте только официальным и проверенным источникам, – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Новости Днепра про Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это

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Новости Днепра про Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли этоУкраїнська Новости Днепра про Жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли этоРусский

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