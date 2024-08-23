Жителя Кривого Рога ударило током, когда он в одиночку полез ремонтировать электрощитовую

В Кривом Роге мужчина попытался самостоятельно починить электрощитовую. Пренебрегая правилами безопасности, он получил удар током, к счастью, не смертельный.

Об этом сообщил медик Криворожской станции экстренной медицинской помощи Артур Кривец.

17 августа в Покровском районе выполнял ремонтные работы по дому. Дело дошло и до электричества. 41-летний горожанин решил, что справится сам. Он проводил ремонтные работы в электрощитовой и его ударило током. Мужчина пренебрегая правилами безопасности едва не умер. Его с электро-травмой доставили в больницу.