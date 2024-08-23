Жителя Кривого Рога ударило током, когда он в одиночку полез ремонтировать электрощитовую
Жителя Кривого Рога ударило током, когда он в одиночку полез ремонтировать электрощитовую
Сегодня 19:27
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В Кривом Роге мужчина травмировался из-за удара током.
В Кривом Роге мужчина попытался самостоятельно починить электрощитовую. Пренебрегая правилами безопасности, он получил удар током, к счастью, не смертельный.
Об этом сообщил медик Криворожской станции экстренной медицинской помощи Артур Кривец.
17 августа в Покровском районе выполнял ремонтные работы по дому. Дело дошло и до электричества. 41-летний горожанин решил, что справится сам. Он проводил ремонтные работы в электрощитовой и его ударило током. Мужчина пренебрегая правилами безопасности едва не умер. Его с электро-травмой доставили в больницу.
К величайшей удаче пострадавшего все обошлось без роковых последствий. О таких говорят – «родился в рубашке». Но не каждому так везет. Так что делаем из этого выводы, ведь жизнь у нас одна, – пишет медик Кривец.
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