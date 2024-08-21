Жителя Кривого Рога, который затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их, взяли под стражу

В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних.

Криворожца, похитившего двух девушек и совершившего по отношению к ним развратные действия, задержали.

Преступление произошло в Саксаганском районе Кривого Рога. Как сообщили в прокуратуре, мужчина, находясь на одной из улиц, увидел двух девочек 8 и 9 лет. Он затащил детей в помещение мастерской и совершил развратные действия.

Подозреваемый запугал малолетних, чтобы они никому не рассказали о том, что взрослый мужчина с ними делал. Извращенца задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: