Жителя Днепра пригласили на свидание, чтобы обвинить в отношениях с «несовершеннолетней»

31-летний мужчина обратился в полицию, потому что его пригласили на свидание, а затем пытались обвинить в отношениях с «несовершеннолетней». Днепрянин рассказал, что познакомился с женщиной в интернете, после чего договорился встретиться у нее дома.
Когда мужчина пришел в квартиру своей новой знакомой, в помещение ворвались двое злоумышленников в масках и амуниции. Они свалили днепрянина на пол и избили. Затем, угрожая пистолетом, потребовали пострадавшего признаться в отношениях с несовершеннолетней девушкой.
Нападающие забрали у мужчины деньги, телефон и скрылись. Днепрянин обратился в полицию и сообщил об этой афере.
Впоследствии правоохранителям удалось задержать 21-летнюю женщину и двух мужчин 18 и 25 лет, организовавших нападение на днепрянина. Правоохранители изъяли у подозреваемых вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.
Как позже оказалось, банда специально арендовала квартиру, чтобы напасть на мужчину.
Всем сообщили о подозрении в разбое и назначили меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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