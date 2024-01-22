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Жителя Днепра обвиняют в разжигании религиозно-национальной розни

Сегодня 19:55
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Днепрянин пойдет под суд за пророссийские и антирелигиозные сообщения в соцсетях.

Новости Днепра про Жителя Днепра обвиняют в разжигании религиозно-национальной розни

Как говорится в сообщении Днепропетровской областной прокуратуры, обвинение получил житель Днепра, оправдывавший вооруженную агрессию РФ и разжигавший национально-религиозную рознь в соцсети.

По сообщению, на своей странице в соцсети мужчина разместил видео, в котором разжигал национально-религиозную рознь по отношению к людям еврейской национальности. Имея негативное отношение к государственной власти и Вооруженным силам Украины, он также оправдывал действия военных РФ.

Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, которую заказали правоохранители. Дома у днепрянина нашли компьютерную технику и телефон, которые подозреваемый использовал для распространения пропаганды и разжигания розни.

Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 161 и части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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