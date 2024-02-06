Жителя Днепра, который хотел скрыться из магазина с украденной одеждой, поймали клиенты ТЦ

В Днепре посетитель торгового центра задержал мужчину, который собирался украсть одежду.

30-летний мужчина зашел в один из магазинов в ТЦ, выбрал одежду и хотел уйти, не оплатив ее стоимость в кассе. Тем временем другой посетитель заметил вора, бежавшего в сторону выхода из помещения.

Как сообщили в полиции, 5 января поступило сообщение от руководительницы одного из магазинов в ТЦ. Заявительница рассказала, что посетитель пытался украсть одежду, но его поймали прохожие.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра у задержанного обнаружили неоплаченный товар.

30-летний местный житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

6 февраля следственные отделения полиции сообщили мужчине о ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

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