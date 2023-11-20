Жителя Днепра будут судить за изнасилование дочери: детали громкого дела

Жителя Днепра будут судить за изнасилование дочери.

Одно из дел об изнасиловании несовершеннолетнего направили в суд. Об этом сообщает областная прокуратура Днепропетровской области.

Речь идет о жителе Днепра, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери. Как рассказали следователи, о преступлении правоохранители узнали от потерпевшей, рассказавшей свою историю представителям районного центра социально-психологической реабилитации.

Мужчина начал изнасиловать девочку, когда ей исполнилось 8 лет. Сексуальное насилие над несовершеннолетней продолжалось несколько лет. Отец развращал свою дочь, когда оставался с ней наедине.

Девочка смогла рассказать об этом только недавно. По результатам следственных мер и допроса ребенка информация подтвердилась.

Отца-насильника сразу задержали правоохранители. Сейчас он под стражей без права внесения залога. Мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (изнасилования), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили маму, которая пыталась продать свою полуторагодовалую дочь извращенцу из Новосибирска. Женщина переписывалась с потенциальным покупателем через мессенджеры и посылала видео, где насиловала маленькую девочку.

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