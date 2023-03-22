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Жители одного из районов Днепра могут слышать взрывы: подробности

Сегодня 10:14
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Без паники!

Новости Днепра про Жители одного из районов Днепра могут слышать взрывы: подробности

Сегодня, 22 марта, в период с 09:00 до 14:00 жители Самарского района могут слышать взрывы.

Это связано с работами на производстве ООО «Рыбальский карьер».

Об этом сообщается на ФБ-странице «Управление ЖКГ Левобережной Администрации».

Отмечается, что ситуация находится под контролем!

Уважаемые жители Самарского района! 22 марта 2023 года в период с 09.00 до 14.00 на производстве ООО «Рыбальский карьер» произойдет массовый взрыв. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия «Единых правил безопасности при проведении взрывных работ». Мирного неба нам всем, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жители одного из районов Днепра могут слышать взрывы: подробности

Но не игнорируйте тревогу и берегите себя!

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