Жители одного из районов Днепра могут слышать взрывы: подробности

Сегодня, 22 марта, в период с 09:00 до 14:00 жители Самарского района могут слышать взрывы.
Это связано с работами на производстве ООО «Рыбальский карьер».
Об этом сообщается на ФБ-странице «Управление ЖКГ Левобережной Администрации».
Отмечается, что ситуация находится под контролем!
Уважаемые жители Самарского района! 22 марта 2023 года в период с 09.00 до 14.00 на производстве ООО «Рыбальский карьер» произойдет массовый взрыв. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем, предприятием будут соблюдены все условия «Единых правил безопасности при проведении взрывных работ». Мирного неба нам всем, – говорится в сообщении.
Но не игнорируйте тревогу и берегите себя!
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