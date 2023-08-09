Жители некоторых улиц Днепра сегодня останутся без света: почему и адреса

Сегодня, 9 августа, некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 9 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Ранее мы писали, что в Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса.
Читайте также:
Автор:
Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.
Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их…
На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.
В АНД-районе появятся новые проезды.
Важная информация!
Уже скоро наши дети должны вернуться за школьные парты.
"Минеры" снова активизировались...
Сегодня рано утром жители жилого массива Победа могли видеть дым в квартире одной из многоэтажек. Как выяснилось, там произошел пожар.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Присмотритесь к фото!
В целом, днепрян ждет неплохая погода!
Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.
Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.
На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!