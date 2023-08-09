Жители некоторых улиц Днепра сегодня останутся без света: почему и адреса

Еще есть время подзарядить телефон!

Сегодня, 9 августа, некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 9 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Василия Слипака: 36-42 (четные);

ул. Победы: 115;

ул. Кыргызская: 4, 4-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Ранее мы писали, что в Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса.

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