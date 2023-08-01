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Жители некоторых улиц Днепра после непогоды шестые сутки без света: что известно

Сегодня 13:47
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В ночь на 28 июля по области пронеслось нечто похожее на ураган. Наиболее сильно пострадали жители частного сектора. Некоторые из них до сих пор сидят без света.

Новости Днепра про Жители некоторых улиц Днепра после непогоды шестые сутки без света: что известно

Больше сообщений поступает из Таромского, где без света не менее 12 улиц. Также много сообщений из Новокодацкого, Деевки и АНД районов. Об отсутствии света вчера, в частности, сообщили по следующим адресам:

– ул. Белореченская, 60 и другие номера;
– ул. Вагнера, 45;
– ул. Водителей, 4 (Новокодакский район);
– ул. Горная;
– ул. Григория Лусаворича, 4 (Чечевский район);
– пер. Донбасский (Деевка 1), вчера включили и выключили;
– ул. Золотоосенняя (Таромская);
– ул. Звезды;
– ул. Ижевская;
– ул. Наряду 16;
– ул. Кобзарская;
— крутой спуск (Диевка 2);
– ул. Ломаная 84-я (Таромское);
– просп. Металлургов 2 (Новокодакский район);
– ул. Народная (парная сторона; Таромская);
– ул. Передовая 764 (АНД);
– ул. Порохова 53 (Деевка 1);
– пер. 1-й Проездной (Новокодакский район)
– ул. Прянишникова (АНД);
– просп. Свободы, 1 – 57 (Новокодакский район)
– Таромское: ул. Академика Иванова, ул. Долинская, ул. Ефрейтора Пирогова, ул. Кошевая, ул. Курако, ул. Некрасова, ул. Новоселовская, ул. Футбольная;
– ул. Фланговая, 10;
– ул. Хызовская, 7 (Таромское);
– ул. Черноземная, 48;
– ул. Юркевича, 32;
– ул. Высокопольская, 1;
– ул. Есенево.

Жители обесточенных улиц просят сообщить хотя бы ориентировочный срок восстановления света.

Все ваши обращения направлены в компанию ДТЭК. Пока что они продолжают ликвидировать большую аварию. После устранения этой аварии все ваши заявки будут выполнены поочередно. В настоящее время возобновлением сетей занимаются 20 бригад ДТЭК, — говорится в сообщении на сайте горсовета Днепра.

В комментариях на Facebook-странице ДТЭК куча обращений от до сих пор сидящих без света горожан. В компании говорят, что получили все обращения, но пока не хватает ремонтных бригад, так как разрушения масштабные.

Пока нет точной даты, когда свет смогут вернуть. Однако некоторых потребителей удастся заживить до конца суток, но кого именно – не уточняется.

Новости Днепра про Жители некоторых улиц Днепра после непогоды шестые сутки без света: что известно

 

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