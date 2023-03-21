Жители некоторых домов на Победе остались без воды: что произошло

Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Левка Лукьяненко, 33; ул. Центральной, 43 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение улиц:

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с просьбой ЖЭКа для проведения работ на внутридомовых сетях.

Сегодня, 21 марта, жители некоторых домов на Победе остались без воды.

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