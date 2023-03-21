Жители некоторых домов на Победе остались без воды: что произошло

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с просьбой ЖЭКа для проведения работ на внутридомовых сетях.
Так, работы проводятся на ул. Набережная Победы, 126, поэтому прекращено водоснабжение:
Когда восстановят водоснабжение – не указывается.
Также в связи с проведением аварийных работ по ул. Левка Лукьяненко, 33; ул. Центральной, 43 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение улиц:
Переулков:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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