Жители Кривого Рога за 15 тысяч долларов помогали призывникам уехать из Украины

По словам полиции, 21 октября были задержаны двое жителей Кривого Рога, которые организовали схему по продаже документов для выезда за границу военнообязанных.
За свои услуги они получали от клиентов 15 тысяч долларов. За эти средства они предоставляли пакет документов, с помощью которого мужчины призывного возраста могли выехать за пределы Украины.
Один из организаторов был задержан, когда получал средства от клиента. Злоумышленникам объявили о подозрении.
Читайте также:
Автор:
Из-за веерных отключений света часть Кривого Рога и района без…
В Днепропетровской области начались отключения света.
У Покрові на Дніпропетровщині дитина ледь не загинула в вогні.
В ночь на 22 октября россияне снова кошмарили Никопольщину.
Жуткую находку заметили на улице Маяковского в Новокодацком районе Днепра.
По всему Новомосковску отсутствует вода.
В Днепре сторожи одного из предприятий, где хранили гуманитарку, воровали продукты и вещи.
Вблизи Днепра расположен живописный карьер.
Из-за веерных отключений света часть Кривого Рога и района без света. Пропала и вода.
Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами.
Тело нашли правоохранители.
ДТЭК опубликовал перечень районов, где уже отключили свет для стабилизации энергосистемы. Ранее об исчезновении электроэнергии сообщали жители некоторых районов Днепра.
В Днепропетровской области начались отключения света.
В боях под Соледаром погиб юрист из Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!