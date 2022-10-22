Жители Кривого Рога за 15 тысяч долларов помогали призывникам уехать из Украины

Очередну схему раскрыли правоохранители.

По словам полиции, 21 октября были задержаны двое жителей Кривого Рога, которые организовали схему по продаже документов для выезда за границу военнообязанных.

За свои услуги они получали от клиентов 15 тысяч долларов. За эти средства они предоставляли пакет документов, с помощью которого мужчины призывного возраста могли выехать за пределы Украины.

Один из организаторов был задержан, когда получал средства от клиента. Злоумышленникам объявили о подозрении.

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