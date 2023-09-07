Жители дома на Калиновой пожаловались на химический запах в подъезде: что известно

Вчера, 6 сентября, в ГСЧС обратились жители дома №53 на улице Калиновой.

Они пожаловались на ощутимый химический запах в первом подъезде с 6 по 8 этажи.

ГСЧС-ники прибыли на место и провели замеры на наличие в воздухе вредных химических веществ: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Замеры показали, что концентрация этих газов и паров в этом подъезде не превышает предельно допустимых норм.

Спасатели провели разъяснительную беседу с заявителем по безопасному обращению в случае обнаружения опасных химических веществ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: