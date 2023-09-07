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  • Жители дома на Калиновой пожаловались на химический запах в подъезде: что известно

Жители дома на Калиновой пожаловались на химический запах в подъезде: что известно

Сегодня 10:48
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Вчера, 6 сентября, в ГСЧС обратились жители дома №53 на улице Калиновой.

Новости Днепра про Жители дома на Калиновой пожаловались на химический запах в подъезде: что известно

Они пожаловались на ощутимый химический запах в первом подъезде с 6 по 8 этажи.

ГСЧС-ники прибыли на место и провели замеры на наличие в воздухе вредных химических веществ: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Замеры показали, что концентрация этих газов и паров в этом подъезде не превышает предельно допустимых норм.

Спасатели провели разъяснительную беседу с заявителем по безопасному обращению в случае обнаружения опасных химических веществ.

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