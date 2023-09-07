Жители дома на Калиновой пожаловались на химический запах в подъезде: что известно

Они пожаловались на ощутимый химический запах в первом подъезде с 6 по 8 этажи.
ГСЧС-ники прибыли на место и провели замеры на наличие в воздухе вредных химических веществ: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm).
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Замеры показали, что концентрация этих газов и паров в этом подъезде не превышает предельно допустимых норм.
Спасатели провели разъяснительную беседу с заявителем по безопасному обращению в случае обнаружения опасных химических веществ.
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