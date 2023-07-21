Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Как выяснилось, российская армия направила на область беспилотник.
Наши защитники сбили его – работу ПВО и слышали жители региона.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Спасибо, защитники! – написал он.
Какой это был беспилотник – ударный или разведывательный – не отмечается!
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