Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Какой это был беспилотник – ударный или разведывательный – не отмечается!

Спасибо, защитники! – написал он.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Наши защитники сбили его – работу ПВО и слышали жители региона.

Как выяснилось, российская армия направила на область беспилотник.

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