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  • Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем дело

Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем дело

Сегодня 18:41
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Теперь жители Днепропетровщины обслуживаются новым поставщиком газа.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем дело

Впрочем, если есть задолженность, то ее нужно погасить по старым реквизитам.

Об этом сообщили в «Газсети».

Если раньше «Газсети» обслуживали только жителей Днепра, Днепровского района и Кривого Рога, то теперь потребители всей области перешли к новому поставщику. Однако задолженность за распределение природного газа, которая была начислена до 30 сентября включительно, необходимо погасить в АО «Днепропетровскгаз».

Реквизиты:

ЕГРПОУ 03340920
АО «Ощадбанк»
IBAN: UA603054820000026039300002689

При оплате доставки газа потребители должны указать номер лицевого счета для быстрой идентификации платежа — он состоит из 10 цифр и начинается с 0320…

Куда платить с октября

А вот с октября можно забыть о старых реквизитах. В ближайшее время новые счета появятся на официальных страницах в соцсетях компании, а также будут указаны в печатных платежах, которые будут отправлены в этом месяце.

ФЕЙСБУК-страница— https://www.facebook.com/dnp.naftogaz/

ТЕЛЕГРАМ-канал — https://t.me/dnpgazmerezhi

САЙТ — https://dnp.grmu.com.ua/

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем дело

Напомним, ранее мы рассказывали, что влияет на стоимость доставки газа и как не переплачивать.

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Новости Днепра про Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепропетровщины должны заплатить долги за газ старому поставщику: в чем делоРусский

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