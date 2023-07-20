Жители Днепра жалуются на сбой в работе Монобанка: что известно

Приложение Монобанка перестало работать.

В четверг, 20 июля, около 15:30 произошел масштабный сбой в работе Монобанка. Пользователи сообщают, что в приложение невозможно зайти, а если это удается, то нельзя ни проверить счет, ни прислать деньги.

Зайдя в приложение, можно увидеть только название бренда и банка партнера.

Иногда сообщается о проблемах с Интернет-соединением, хотя другие приложения и Интернет-страницы грузятся без проблем.

Соучредитель Монобанка Олег Гороховский подтвердил проблемы с приложением. В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы банка. Как долго продлится техническая пауза, пока неизвестно.

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