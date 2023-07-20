Жители Днепра жалуются на сбой в работе Монобанка: что известно

В четверг, 20 июля, около 15:30 произошел масштабный сбой в работе Монобанка. Пользователи сообщают, что в приложение невозможно зайти, а если это удается, то нельзя ни проверить счет, ни прислать деньги.
Зайдя в приложение, можно увидеть только название бренда и банка партнера.
Иногда сообщается о проблемах с Интернет-соединением, хотя другие приложения и Интернет-страницы грузятся без проблем.
Соучредитель Монобанка Олег Гороховский подтвердил проблемы с приложением. В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы банка. Как долго продлится техническая пауза, пока неизвестно.
Читайте также:
Автор:
В Украине объявили о вознаграждении команде, которая посадит беспилотник на…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…
Если у вас карта Monobank и вы хотите снять наличные,…
С 1 августа жители Днепра смогут воспользоваться государственной ипотечной программой «єОселя» и взять жилье под 7% годовых, но доступна она будет не всем.
Дедушку госпитализировали.
Событие произошло сегодня на жилом массиве Игрень.
В Днепре под колеса трамвая упал нетрезвый мужчина.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, который должен на законодательном уровне урегулировать вопрос функционирования английского как языка международного общения в Украине.
19 июля стартовал следующий этап вступительной кампании.
В Днепре осталось не так много старинных домов, которые были отреставрированы и сегодня продолжают радовать жителей города своим внешним видом и историей. Одно из таких зданий находится неподалеку парка Шевченко. А то, что еще в прошлом веке украшало стены этого…
Нужна ваша помощь!
В некоторых поездах, которые, в частности, курсируют через Днепр, можно поиграть в настольные игры.
Сегодня самым популярным средством передвижения в Украине является поезд. С его помощью можно добраться в любую точку Украины или ближайшие города в соседних странах. В летнее время спрос на билеты растет, и чтобы найти талон на нужное число необходимо начинать…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!