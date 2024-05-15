Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах

В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.

Неожиданную жалобу написал пассажир автобуса №146Б. Обычно люди недовольны жарой или духотой в салоне транспорта, но на этот раз – работающими кондиционерами.

По словам мужчины, водители с утра, когда на улице всего +7 градусов тепла, включают кондиционеры, из-за чего в салоне слишком холодно.

Можно ли повлиять на водителей маршрута 146Б? Каждое утро при температуре на улице 7 градусов включают кондиционер, а по просьбе выключить либо не реагируют, либо улыбаются в зеркало и говорят, что им не холодно. Во-первых, они тратят ненужное топливо, а во вторых – после такой поездки болеют люди, – написал недовольный сервисом пассажир.

Представитель Департамента транспорта пояснил, что автобусы «Volvo» имеют климат-контроль, на который не могут влиять водители.

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