Жители Днепра и Запорожья на лодке бежали из Украины под пулями пограничников

Жители Днепропетровской и Запорожской областей пытались скрыться из Украины под пулями пограничников.

Как рассказали в Госпограничной службе, на границе задержали двух молодых людей, которые вместе с 18-летним лодочником из Молдовы пытались переплыть Днестр и сбежать из Украины.

Иностранец пообещал украинцам, что сможет незаконно переправить их через реку Днестр в другую страну. Сначала «гид» сам переплыл на украинский берег, где ждал пассажиров.

Однако ему помешали пограничники, сидя в засаде, открыли огонь и помешали мужчинам незаконно пересечь госграницу. Житель Молдовы пытался скрыться, но впоследствии остановился, услышав выстрелы.

Двое молодых людей и их «гида» — задержали. Последнему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

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