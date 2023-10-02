Жители Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адреса .

Обновлено: также без воды остались жители:

Нормативное давление обещают восстановить в ближайшее время.

Кроме того, по ул. 8 Марта остановилась ПНС, поэтому снижено давление на верхних этажах:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 2 октября, жители Днепра и пригорода остались без воды.

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