Жители Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 2 октября, жители Днепра и пригорода остались без воды.
Причина – проведение работ на сетях.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, по ул. 8 Марта остановилась ПНС, поэтому снижено давление на верхних этажах:
Нормативное давление обещают восстановить в ближайшее время.
Обновлено: также без воды остались жители:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня сотни жителей останутся без света на весь день: адреса.
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