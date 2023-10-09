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  • Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

Сегодня 15:11
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Среди регионов прифронтовых Днепропетровщина в лидерах.

Новости Днепра про Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

В Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. В то же время есть регионы, где рост совсем не зафиксирован.

Больше всего выросли заработки в западных регионах Украины и центральных областях. Среди ближайших к фронту областей лидирует Днепропетровщина, свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

В конце 2022 и начале 2023 средняя плата выросла с 12 до 15 тысяч гривен.

Новости Днепра про Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

В некоторых регионах рост не зафиксирован. Там процентное изменение зарплат указано как «0», ведь во второй половине 2022 года наблюдалось снижение, после которого произошел возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.

Напомним, ранее мы публиковали перечень срочных вакансий в Днепре.

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