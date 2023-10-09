Жители Днепра и области стали больше зарабатывать: насколько выросла средняя зарплата

В Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. В то же время есть регионы, где рост совсем не зафиксирован.
Больше всего выросли заработки в западных регионах Украины и центральных областях. Среди ближайших к фронту областей лидирует Днепропетровщина, свидетельствуют данные популярного кадрового портала.
В конце 2022 и начале 2023 средняя плата выросла с 12 до 15 тысяч гривен.
В некоторых регионах рост не зафиксирован. Там процентное изменение зарплат указано как «0», ведь во второй половине 2022 года наблюдалось снижение, после которого произошел возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.
Напомним, ранее мы публиковали перечень срочных вакансий в Днепре.
Читайте также:
Автор:
В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция…
На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы…
В Днепре появился еще один объект культурного наследия.
В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".
В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.
Нужна ваша помощь!
В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.
На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы жили на нашей территории в VII веке до н.е и занимались земледелием, пахотой, кочевали. Скифы считали, что должны обеспечить умершему комфорт в загробном мире такой же, какой он имел в…
В Днепре появился еще один объект культурного наследия.
В Кривом Роге родители развращали своих малолетних детей.
В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".
Во время Второй мировой войны Дворец Потемкина в городе был в разрушенном состоянии – от здания осталась только коробка, крыша и все, что было внутри – сгорело. В 1948 году его начали реконструировать и в начале октября 1952 года Дворец…
В Кривом Роге судили мужчину, который пользовался поддельным удостоверением участника боевых действий.
Трамвай-музей создали работники ДЭПО.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!