Жители Днепра и области почувствовали подземные толчки: что известно

Жители Днепра сообщали о странных вибрациях, которые были ощутимы на верхних этажах.

Где-то в 17:48 днепряне ощутили едва заметную вибрацию и казалось, будто дома легонько трясет. Об этом писали также жители Кривого Рога и Каменского. Подземные толчки хорошо прочувствовали на верхних этажах.

Позже появилась информация о землетрясении в Одессе и области.

Вскоре стало известно, что эпицентр землетрясения находился в Румынии. Сейсмологи зафиксировали колебания магнитудой 5,3 балла. Также подземные толчки почувствовали в соседней Молдове – землетрясение зафиксировали в прямом эфире во время интервью с президентом страны Маей Санду.

На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2—4 баллов. Обошлось без повреждений критической инфраструктуры, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщили в Одесской ОВА.

В Украине вибрацию от землетрясения кроме Одещины и Днепропетровщины также ощутили в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой областях. Кое-где даже тряслись в квартирах люстры и посуда.

Ученые, занимающиеся мониторингом сейсмической активности в Украине, событие пока не комментировали.

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