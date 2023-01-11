Жители Днепра взволнованы из-за подозрительного авто, которое больше недели стоит на Калнышевского

По словам днепрянки Светланы, уже больше недели на проспекте Калнышевского стоит подозрительный автомобиль. Женщина утверждает, что машина бросили, ведь нет никаких признаков того, что ею кто пользуется.
Может, украли, а может что-то произошло, — пишет Светлана.
В комментариях днепряне утверждают, что это, вероятно, автомобиль военных. Скорее всего, машина сломалась и ее пока оставили здесь, потому что они видели, как владелец пытался ее завести, однако ему так и не удалось это сделать.
Эту версию подтверждают местные жители и просят не беспокоиться. Хотя машина там действительно долго стоит, однако никакой угрозы не несет.
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