Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Привлекая правоохранителей и работников фискальных органов, мужчина вместе с сообщниками подыскивали предприятия, которые продают и покупают зерно и масличные культуры.
Затем мошенники имитировали переговоры между ними по приобретению или покупке товара, и после оплаты забирали деньги себе.
Для этого разыгрывался целый «спектакль». Договорившись с потенциальным клиентом, днепряне подделывали все документы фирмы от ее имени. Впоследствии договаривались о покупке или продаже зерна у другого предпринимателя.
Мошенники манипулировали предпринимателями, предлагая цену выше рыночной.
Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.
Когда на счета подставного предпринимателя поступали деньги от другого клиента, мошенники исчезали вместе с документацией и оплатой за товар.
Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.
Таким образом, предприниматели оставались как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Всего известно о 4 таких сделках, которые удалось провести на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.
Организатору и пяти сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Следствие по другим участникам схемы продолжается. Это правоохранители и работники фискальной службы, предоставлявшие данные мошенникам.
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