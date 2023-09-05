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  • Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Сегодня 11:52
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Как сообщили в ДБР, житель Днепра организовал мошенническую схему и выманил у предпринимателей более 90 млн. гривен.

Новости Днепра про Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Привлекая правоохранителей и работников фискальных органов, мужчина вместе с сообщниками подыскивали предприятия, которые продают и покупают зерно и масличные культуры.

Затем мошенники имитировали переговоры между ними по приобретению или покупке товара, и после оплаты забирали деньги себе.

Для этого разыгрывался целый «спектакль». Договорившись с потенциальным клиентом, днепряне подделывали все документы фирмы от ее имени. Впоследствии договаривались о покупке или продаже зерна у другого предпринимателя.

Мошенники манипулировали предпринимателями, предлагая цену выше рыночной.

Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

Когда на счета подставного предпринимателя поступали деньги от другого клиента, мошенники исчезали вместе с документацией и оплатой за товар.

Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Новости Днепра про Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Таким образом, предприниматели оставались как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Всего известно о 4 таких сделках, которые удалось провести на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.

Организатору и пяти сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следствие по другим участникам схемы продолжается. Это правоохранители и работники фискальной службы, предоставлявшие данные мошенникам.

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Новости Днепра про Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмыУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмыРусский

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