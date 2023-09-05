Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Как сообщили в ДБР, житель Днепра организовал мошенническую схему и выманил у предпринимателей более 90 млн. гривен.

Привлекая правоохранителей и работников фискальных органов, мужчина вместе с сообщниками подыскивали предприятия, которые продают и покупают зерно и масличные культуры.

Затем мошенники имитировали переговоры между ними по приобретению или покупке товара, и после оплаты забирали деньги себе.

Для этого разыгрывался целый «спектакль». Договорившись с потенциальным клиентом, днепряне подделывали все документы фирмы от ее имени. Впоследствии договаривались о покупке или продаже зерна у другого предпринимателя.

Мошенники манипулировали предпринимателями, предлагая цену выше рыночной.

Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

Когда на счета подставного предпринимателя поступали деньги от другого клиента, мошенники исчезали вместе с документацией и оплатой за товар.

Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы.

Таким образом, предприниматели оставались как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Всего известно о 4 таких сделках, которые удалось провести на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн гривен.

Организатору и пяти сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следствие по другим участникам схемы продолжается. Это правоохранители и работники фискальной службы, предоставлявшие данные мошенникам.

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