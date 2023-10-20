Жители Днепра временно не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка: в чем дело

Ночью 21 октября клиенты ПриватБанка не смогут пользоваться сервисами финучреждения и временно не смогут проводить какие-либо операции со своими счетами. Причина – регламентные работы. Это продлится до пяти утра 21 октября, предупреждают в пресс-службе банка.
Что нельзя будет сделать:
С 5 утра банк возобновит полноценную работу. Как пояснили в ПриватБанке, регламентные работы касаются процессингового центра — специального вычислительного центра, отвечающего за информационное и технологическое взаимодействие внутри финучреждения.
Так что если вам нужно срочно произвести какой-то платеж — имейте в виду.
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