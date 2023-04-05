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Жители Днепра уже снова с водой: ситуация на вечер 5 апреля

Сегодня 19:15
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По состоянию на 18.00 завершены работы на теплораспределительном пункте по ул. Софии Ковалевской.

Новости Днепра про Жители Днепра уже снова с водой: ситуация на вечер 5 апреля

Уже возобновлено водоснабжение у жильцов таких домов:

  •  Калиновая, 82-100;
  • Софии Ковалевской, 67-75, 84-90;
  • Образцова, 1, 3-А, 4-А.

В настоящее время работники КП «Днепропроводоканал» уже завершили работы по промывке магистральных водоводов в Новокодакском районе Днепра. Работы продолжались 11 дней, однако производились без отключения водоснабжения.

КП «Днепропроводоканал» заботится не только об обеспечении стабильной подачи воды, но и принимает все возможные меры по улучшению качества воды, работая непрерывно 24/7.

Также выполнены аварийно-восстановительные работы на пересечении ул. Ракетостроителей и Кульчева. Восстановлено водоснабжение таких улиц:

  • – ул. Дмитрия Кедрина, 59, 66;
  • – ул. Макарова, 8;

По состоянию на 18:00 никакие аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксированы.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

По состоянию на 18:00 обесточение или аварийные ситуации на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.

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