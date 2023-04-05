Жители Днепра уже снова с водой: ситуация на вечер 5 апреля

По состоянию на 18.00 завершены работы на теплораспределительном пункте по ул. Софии Ковалевской.

Уже возобновлено водоснабжение у жильцов таких домов:

Калиновая, 82-100;

Софии Ковалевской, 67-75, 84-90;

Образцова, 1, 3-А, 4-А.

В настоящее время работники КП «Днепропроводоканал» уже завершили работы по промывке магистральных водоводов в Новокодакском районе Днепра. Работы продолжались 11 дней, однако производились без отключения водоснабжения.

КП «Днепропроводоканал» заботится не только об обеспечении стабильной подачи воды, но и принимает все возможные меры по улучшению качества воды, работая непрерывно 24/7.

Также выполнены аварийно-восстановительные работы на пересечении ул. Ракетостроителей и Кульчева. Восстановлено водоснабжение таких улиц: – ул. Дмитрия Кедрина, 59, 66;

– ул. Макарова, 8; По состоянию на 18:00 никакие аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксированы. По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях. По состоянию на 18:00 обесточение или аварийные ситуации на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.

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