Жители Днепра уже снова с водой: ситуация на вечер 5 апреля

Уже возобновлено водоснабжение у жильцов таких домов:
В настоящее время работники КП «Днепропроводоканал» уже завершили работы по промывке магистральных водоводов в Новокодакском районе Днепра. Работы продолжались 11 дней, однако производились без отключения водоснабжения.
КП «Днепропроводоканал» заботится не только об обеспечении стабильной подачи воды, но и принимает все возможные меры по улучшению качества воды, работая непрерывно 24/7.
Также выполнены аварийно-восстановительные работы на пересечении ул. Ракетостроителей и Кульчева. Восстановлено водоснабжение таких улиц:
По состоянию на 18:00 никакие аварийные ситуации на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксированы.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
По состоянию на 18:00 обесточение или аварийные ситуации на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.
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