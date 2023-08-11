Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)

Неприятный сюрприз...

В Днепре в Сильпо на Пастера местные жители заметили неприятный сюрприз.

Так, в отделе с хлебобулочными изделиями на полке с готовой продукцией горожане сняли тараканов.

Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что по выпечке бегают насекомые.

Мы решили позвонить в Сильпо, чтобы они прокомментировали эту информацию, но за номером, указанным в сети, отвечает только автоответчик.

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