Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)

В Днепре в Сильпо на Пастера местные жители заметили неприятный сюрприз.
Так, в отделе с хлебобулочными изделиями на полке с готовой продукцией горожане сняли тараканов.
Видео опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что по выпечке бегают насекомые.
Мы решили позвонить в Сильпо, чтобы они прокомментировали эту информацию, но за номером, указанным в сети, отвечает только автоответчик.
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