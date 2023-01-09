Жители Днепра, у которых дома электроплиты, смогут готовить в школах

Жители многоэтажек, не подключенных к газу, смогут готовить еду в пунктах несокрушимости в школах.

Об этом в эфире телеканала ДнепроTV рассказал директор департамента транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра Игорь Маковцев.

По его словам, сейчас в планах оборудовать каждую школу в микрорайонах генераторами. А в заведениях, где есть электроплиты, жители Днепра, у которых дома нет газа, смогут приготовить еду в случае блекаута.

Было принято решение о закупке генераторов и выставлении генераторов в школах, где есть электроплиты. И во время блекаута эти электроплиты будут включены, и люди смогут ими пользоваться. Там достаточно большая мощность. Туда может прийти множество людей для того, чтобы воспользоваться этими плитами для своих нужд, – рассказал Маковцев.

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