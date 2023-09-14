Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

Об этом сообщили в КП Днепрводоканал.
Как отметили в водоканале, предприятие регулярно обращается к потребителям из-за накопления ими задолженности за воду. Оплата коммуналки влияет на какие-либо предоставленные услуги. Особенно это актуально во время военного положения, когда стало труднее обеспечивать устойчивое функционирование водопроводно-канализационных сооружений и коммуникаций.
Так что днепрян призывают вовремя платить за воду и погасить имеющиеся долги, или если такой возможности нет, то заключить реструктуризацию.
Если потребитель накопит немалую сумму долга, водоканал может обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать с потребителя деньги. Судебная работа по данному направлению продолжается.
В качестве примера представители предприятия привели одно из недавних решений, которым суд удовлетворил исковые требования КП «Днепрводоканал» о солидарном взыскании с ответчиков задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения с учетом 3% годовых и инфляционного увеличения в размере 36 674,64 грн. и судебные издержки по делу.
Указанная сумма состоит из:
Кроме этого, должник заплатит судебный сбор, который составляет более 2 тысяч гривен.
Так что в КП настойчиво рекомендуют погасить долги, чтобы не влететь на большую сумму.
Читайте также:
Автор:
Готовьтесь!
Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений.…
Парк Писаржевского скоро приведут в порядок.
В Днепре строится очень много новых ЖК, в основном все…
Курьезный случай произошел во Львове.
Весьма неприятный сюрприз.
Готовьтесь!
Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений. Для подачи заявления о разводе не нужно даже выходить из дома. Все можно сделать онлайн.
Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара.
Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.
На днях в Никополе произошел ужасный инцидент: мужчина напал на сожителя матери с ножом.
Парк Писаржевского скоро приведут в порядок.
В Днепре строится очень много новых ЖК, в основном все они имеют «традиционный» внешний вид для многоквартирного дома, но часть выглядят весьма необычно.
Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!