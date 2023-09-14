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Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

Сегодня 16:26
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С накопивших значительную задолженность за воду днепрян будут взимать деньги через суд.

Новости Днепра про Жители Днепра стремительно накапливают долги за воду: что ждет неплательщиков коммуналки

Об этом сообщили в КП Днепрводоканал.

Как отметили в водоканале, предприятие регулярно обращается к потребителям из-за накопления ими задолженности за воду. Оплата коммуналки влияет на какие-либо предоставленные услуги. Особенно это актуально во время военного положения, когда стало труднее обеспечивать устойчивое функционирование водопроводно-канализационных сооружений и коммуникаций.

Так что днепрян призывают вовремя платить за воду и погасить имеющиеся долги, или если такой возможности нет, то заключить реструктуризацию.

Если потребитель накопит немалую сумму долга, водоканал может обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать с потребителя деньги. Судебная работа по данному направлению продолжается.

В качестве примера представители предприятия привели одно из недавних решений, которым суд удовлетворил исковые требования КП «Днепрводоканал» о солидарном взыскании с ответчиков задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения с учетом 3% годовых и инфляционного увеличения в размере 36 674,64 грн. и судебные издержки по делу.

Указанная сумма состоит из:

  • суммы основного долга – 30 514,04 грн., образовавшейся по состоянию на 31.07.2022 года;
  • инфляционного увеличения суммы долга – 5 470,51 грн.;
  • 3% годовых – 690,51 грн.

Кроме этого, должник заплатит судебный сбор, который составляет более 2 тысяч гривен.

Так что в КП настойчиво рекомендуют погасить долги, чтобы не влететь на большую сумму.

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