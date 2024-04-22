Жители Днепра смогут увидеть «звездный дождь»: когда наблюдать

В хорошую погоду жители Днепра смогут увидеть зрелищный поток Лирид.

Ночь против 23 апреля — лучшая возможность полюбоваться ежегодным весенним метеорным потоком Лириды, ведь именно на эту дату приходится его пик, сообщают на Facebook-странице Planetarium Noosphere Dnipro.

Лириды ежегодно продолжаются 3 15 по 25 апреля, поэтому по словам астрономов, у нас достаточно времени, чтобы полюбоваться звездным небом и, увидев падающую звезду, загадать самое заветное желание.

Почему звездопады происходят в одно и то же время каждый год?

Из года в год мы наблюдаем Лириды в апреле Персеиды в августе, Леониды в ноябре, Геминиды в декабре, из-за того, что двигаясь по своей орбите планета Земля в одни и те же дни пересекает пылевой след, простирающийся вдоль орбиты определенной кометы или астероида, случае метеорного потока Геминиды

«Звездами» с «хвостом», падающими являются твердые обломки и частицы из пылевого шлейфа кометы, несущиеся по орбите с огромной скоростью. Попадая в верхние слои атмосферы Земли, они сильно нагреваются через трение и сгорают, образуя сияющий шлейф на небосводе.

С какой кометой связаны Лириды?

Источником метеорного потока Лирида является долгопериодическая комета Тэтчера, один оборот которой вокруг Солнца длится 415 лет. Лириды — самый интенсивный ежегодный метеорный поток, вызванный обломками кометы с периодом более 200 лет.

Лириды — древнейший из известных человечеству метеорных потоков, которым любоваются уже более 2700 лет: первое письменное упоминание о нем содержится в китайской летописи 687 г. до н.

Чем особенный метеорный поток Лириды?

В отличие от остальных метеорных потоков Лириды не оставляют длинных «росчерков» на небе, а чаще выглядят яркими вспышками.

Как лучше наблюдать Лириды?

Радиант Лирид расположен вблизи яркой звезды созвездия Лиры — Веги. Это третья по яркости звезда, видимая в наших широтах (после Сириуса и Арктура). Ее легко отыскать на небосводе. Вечером он расположен низко над горизонтом в северо-восточной части неба. Если смотреть на темный участок неба, удаленный на 30-40 ° от Веги, можно будет увидеть до двух десятков метеоров в час. Лучше всего наблюдать Лириды на рассвете, когда радиант метеорного потока поднимется выше над горизонтом.

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