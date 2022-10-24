Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

25 октября украинцы смогут наблюдать за солнечным затмением. По словам ученых, луна закроет солнце только на 60%.
В Днепре начало затмения ожидается в 12.29. В 13:45 будет пик, когда луна полностью закроет солнце, а уже 14:59 все закончится. Правда, на завтра обещают дождливую погоду, поэтому наблюдать за этим природным явлением придется онлайн
Отметим, что астрологи говорят, что солнечное затмение влияет на физическое состояние. Большинство может почувствовать слабость, желание отдохнуть или даже переоценить свою жизнь.
Кроме того, день солнечного затмения – неблагоприятное время для любых начинаний. Лучше воздержаться от:
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