Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

Жители Днепра смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября.

25 октября украинцы смогут наблюдать за солнечным затмением. По словам ученых, луна закроет солнце только на 60%.

В Днепре начало затмения ожидается в 12.29. В 13:45 будет пик, когда луна полностью закроет солнце, а уже 14:59 все закончится. Правда, на завтра обещают дождливую погоду, поэтому наблюдать за этим природным явлением придется онлайн

Отметим, что астрологи говорят, что солнечное затмение влияет на физическое состояние. Большинство может почувствовать слабость, желание отдохнуть или даже переоценить свою жизнь.

Кроме того, день солнечного затмения – неблагоприятное время для любых начинаний. Лучше воздержаться от:

заключение важных финансовых сделок;

переездов и смены работы;

путешествие;

ссор и выяснение отношений;

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