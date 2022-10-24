Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

Сегодня 17:31
просмотров

Жители Днепра смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября.

Новости Днепра про Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

25 октября украинцы смогут наблюдать за солнечным затмением. По словам ученых, луна закроет солнце только на 60%.

В Днепре начало затмения ожидается в 12.29. В 13:45 будет пик, когда луна полностью закроет солнце, а уже 14:59 все закончится. Правда, на завтра обещают дождливую погоду, поэтому наблюдать за этим природным явлением придется онлайн

Отметим, что астрологи говорят, что солнечное затмение влияет на физическое состояние. Большинство может почувствовать слабость, желание отдохнуть или даже переоценить свою жизнь.

Кроме того, день солнечного затмения – неблагоприятное время для любых начинаний. Лучше воздержаться от:

  • заключение важных финансовых сделок;
  • переездов и смены работы;
  • путешествие;
  • ссор и выяснение отношений;

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октябряУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра смогут увидеть солнечное затмение 25 октябряРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Солнечное затмение 2022 года: где и когда его можно увидеть
    Новости Днепра
    04.10.2022 07:15
    Солнечное затмение 2022 года: где и когда его можно увидеть

    Солнечное затмение — это природное явление, когда Луна перекрывает солнечный…

    Солнечное затмение в апреле 2022: чего ждать днепрянам
    Новости Днепра
    27.04.2022 10:00
    Солнечное затмение в апреле 2022: чего ждать днепрянам

    Первое солнечное затмение 2022 года состоится в субботу, 30 апреля.…

    Вживую увидят только пингвины: когда и как посмотреть уникальное солнечное затмение
    Новости Украины
    03.12.2021 12:05
    Вживую увидят только пингвины: когда и как посмотреть уникальное солнечное затмение

    4 декабря произойдет последнее солнечное затмение в 2021 году. Следующее…

    Огненное кольцо: в Украине прямо сейчас можно увидеть солнечное затмение
    Новости Днепра
    10.06.2021 14:06
    Огненное кольцо: в Украине прямо сейчас можно увидеть солнечное затмение

    Сегодня украинцы, как и жители еще 60 стран мира смогут…

    Последние новости

    В Днепре цена сала взлетела до небес: сколько стоит продукт
    В Днепре цена сала взлетела до небес: сколько стоит продукт

    За последние несколько месяцев в Днепре существенно подорожало сало. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Еще в июле по их данным, кило продукта обходилось в 124 грн. Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит сало в магазинах и на рынках…

    Сегодня 17:38
    просмотров
    За полчаса военные приземлили два российских КА-52 на юге Украины
    За полчаса военные приземлили два российских КА-52 на юге Украины

    Украинские военные на Юге ликвидировали два КА-52 россиянина.

    Сегодня 16:50
    0
    просмотров
    В Днепре на парковке «Эпицентра» умер мужчина
    В Днепре на парковке «Эпицентра» умер мужчина

    Сегодня, 24 октября, возле «Эпицентра», что на Запорожском шоссе, умер мужчина.

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше
    Не ждите зря: в Днепре 19 трамвай поедет в ДЕПО раньше

    В Днепре снова изменения в работе трамвая 19.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    Хмель из Германии и названия в честь героев детских мультиков: какое пиво и напитки производили на комбинате «Днепр»
    Хмель из Германии и названия в честь героев детских мультиков: какое пиво и напитки производили на комбинате «Днепр»

    Ранее на территории области находился один из самых крупных комбинатов по производству пива и напитков в стране. Тут варили несколько сортов пенного и выпускали порядка 15 разных видов газированных сладких напитков.

    Сегодня 15:29
    просмотров
    В Кривом Роге пенсионер убил 38-летнего мужчину
    В Кривом Роге пенсионер убил 38-летнего мужчину

    21 октября около 17.00 на одной из улиц Долгинцевского района Кривого Рога между незнакомыми мужчинами возник конфликт.

    Сегодня 15:26
    1
    просмотров
    Взял машину у отца, чтобы прокатиться: в Днепре поймали пьяного водителя без прав
    Взял машину у отца, чтобы прокатиться: в Днепре поймали пьяного водителя без прав

    В Днепре инспекторы поймали пьяного водителя без прав, который взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться.

    Сегодня 15:04
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине горел гараж с авто внутри
    На Днепропетровщине горел гараж с авто внутри

    Сегодня, 24 октября, в 05:05 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Чкалова поселка Новая Дача Павлоградского района.

    Сегодня 14:30
    1
    просмотров
    «Заслуживает той судьбы, которую предсказал нам»: мэр Днепра о пропагандисте, призвавшем жечь детей
    «Заслуживает той судьбы, которую предсказал нам»: мэр Днепра о пропагандисте, призвавшем жечь детей

    Филатов прокомментировал высказывание пропагандиста Russia Today, призвавшего жечь украинских детей.

    Сегодня 14:24
    1
    просмотров
    ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе
    ТОП -7 причин, почему после войны в Украине будет не хуже, чем в Европе

    Многие зарубежные лидеры и эксперты не сомневаются в победе Украины в войне с Рф. Так, недавно Министр обороны Латвии отметил, что Украина уже морально и психологически выиграла войну против агрессора. После нашей победы другие страны не только помогут отстраивать разбитую…

    Сегодня 13:41
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх