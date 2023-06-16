Жители Днепра смогут увидеть редкий парад планет: когда и как наблюдать

В Украине в эту субботу можно наблюдать уникальное астроявление. В небе в ряд отыскиваются сразу 5 планет. А именно: Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий. Об этом пишет ScienceAlert.
На этот раз за небом следует наблюдать перед восходом Солнца. Ярче всего планеты будет заметно 17 июня. Сейчас небесные тела расположены на минимальном расстоянии друг от друга.
17 июня восход Солнца начнется в 4:36. Так что за час до, около 3:30 можно будет увидеть 5 планет, которые будто выстроились одна за другой. Правда, это только оптическая иллюзия. На самом деле, небесные тела не будут образовывать парад.
Для лучшего наблюдения астрономы рекомендуют взять бинокль либо телескоп, но если у вас нет особых устройств, то за астроявлением можно следить невооруженным глазом.
Самым заметным будет Юпитер. Взяв его за ориентир, нужно смотреть немного вверх и вправо. На юго-востоке расположен Сатурн. Он будет не таким ярким, а его тоже можно увидеть невооруженным глазом.
Несколько левее и ниже Юпитера находится Меркурий, который можно заметить без специальных приборов.
Далее следует поискать Меркурий, который будет немного левее и ниже Юпитера. Его можно увидеть без особых устройств. А вот Уран будет почти незаметным в небе, так что найти его будет трудно.
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