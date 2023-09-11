Жители Днепра смогут увидеть комету, которая приближается к Земле раз в 437 лет: когда именно

Очень скоро на максимальное расстояние к Земле приблизится уникальная комета Нисимура. Эксперты утверждают, что она подойдет настолько близко к нашей планете, что понадобится только бинокль для наблюдений.

Точный размер этой кометы неизвестен, ее обнаружили всего месяц назад. Однако о ней есть некоторые данные, поскольку это одна из самых загадочных и редких комет, которая приближается к Земле раз в 437 лет. Остальное время эта комета находится на замерзшей окраине солнечной системы. В предыдущий раз эта комета пролетала так близко к Солнцу и Земле в 1568 году, и в следующий раз ее следует ждать в гости только в 2460 году.

Имя этой комете дали в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который обнаружил ее 11 августа впервые.

Рабочее название кометы Нисимура – С/2023 С1. У нее зеленый хвост, поскольку она содержит, по словам ученых, «больше газа, чем пыли».

Когда комета Нисимура приблизится к Земле

Как утверждают наблюдатели, комета пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября. Она будет на расстоянии 33 млн километров от Солнца. А потом комета абсолютно безопасно пройдет мимо Земли на расстоянии 125 млн километров.

Наблюдать за движением кометы можно будет 16 и 17 сентября. Ее хорошо будет видно в Северном полушарии. Необходимо только запастись биноклем.

Лучше смотреть на небо перед восходом солнца, в северо-восточном направлении слева от Венеры, на чистом небе, свободном от загрязнений, – рекомендуют астрофизики.

Отметим, комета — это небесное тело из камня и льда, которое обращается вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Когда они приближаются на максимально близкое расстояние к Солнцу, их ледяное ядро испаряется, образуя хвост из пыли и газа. Свет Солнца отражается от хвоста, делая кометы видимыми с Земли.

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