Жители Днепра смогут украсить своими изделиями переулок в центре города

Для жителей Днепра проведут мастер-класс по изготовлению украшений.

В это воскресенье в Художественном переулке проведут мастер-класс, во время которого горожане смогут своими руками изготовить изделия. Ими потом украсят эту улицу. Днепряне научатся делать голубей и бабочек из картона, зеркальной пленки и нитей.

Для взрослых, этот мастер-класс будет еще и мягкой арт-практикой, путем которой они коснутся своего творческого «Я». Готовыми изделиями украшаем переулок вместе с вами! — отмечали организаторы.

Когда? Воскресенье, 30 июля. Начало в 16:00

Где? Художественный переулок

Входной билет: 100 грн в виде доната художнице.

Предварительная регистрация по ссылке: bit.ly/3OjQQOd

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Художественном переулке появилась арт-инсталляция под названием «Путешествуй за солнечным зайчиком».

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