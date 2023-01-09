Жители Днепра смогут готовить еду в школах во время блэкаута

«Практически каждая школа в микрорайоне будет оборудована «пунктами незламності». И было принято решение о закупке генераторов и выставлении генераторов в школах, где есть электроплиты. И во время блекаута эти электроплиты будут включены, и люди смогут пользоваться школьными электроплитами. Там достаточно большая мощность. Туда может прийти множество людей для того, чтобы воспользоваться этими плитами для своих нужд», – сказал Маковцев.

Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев рассказал, что во время блэкаута днепряне смогут прийти в школу и приготовить себе еду.

Жители многоэтажек Днепра с электроплитами смогут готовить еду в школах во время блэкаута.

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