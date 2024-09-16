Жители Днепра случайно обнаружили на своем огороде уникальные старинные керамические игрушки

Уникальные игрушки нашли жители Днепра, когда возились на огороде.

В Нижнеднепровском районе Днепра местные жители случайно обнаружили старинные керамические игрушки. Во время земляных работ в своем огороде, днепряне откопали неожиданные археологические находки. Детальнее о них рассказали в Facebook-сообществе «История Древней Каменки».

На месте нынешнего Нижнеднепровского района ранее размещалось поселение Каменка, поэтому такие исторические открытия здесь не редкость. Житель улицы Самуила Величко откопал на своем огороде целую коллекцию древних керамических игрушек-свистульок в виде птичек и рыбок.

Вот этим повезло, они уцелели. Очевидно, кто дома организовал производство керамических игрушек. Примерно, первая половина 20 в. Интересно свидетельство народных промыслов на территории нашего города, — комментируют находку краеведы.

Свищи изготовляли в нашем регионе с давних времен. Именно эти находки специалисты датируют началом XX века. Игрушки хорошо сохранились, потому теперь пополнят коллекцию местных краеведов.

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