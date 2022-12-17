Жители Днепра штурмуют супермаркеты АТБ (ФОТО)

В Днепре собираются длинные очереди у магазинов.

Уже второй день Днепр обитает в условиях блекаута. Собираются очереди у бюветов и магазинов. Местные жители публикуют фото длиннющих очередей в супермаркет АТБ.

Такая очередь у АТБ на бульваре Славы. Днепряне сообщают, что люди скупили всю воду и хлеб.

Однако в большинстве супермаркетов такие очереди из-за обесточивания, а не из-за большого ажиотажа. Кассы не работают, продавцы вынуждены «пробивать» товар вручную, поэтому в залы запускают по несколько человек за один раз, чтобы контролировать процесс. Вот почему люди собираются на улице.

Вот такие очереди в одну из точек, где можно набрать воду.

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