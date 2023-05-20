Жители Днепра пытаются спасти собачку от бездомных, которые душат животных ради развлечения

В Днепре ищут приют для местного Хатико.

В последнее время в Днепре все чаще находят собак, выброшенных или выгнанных из дома хозяевами. Тематические сообщества по поиску животных завалены объявлениями об очередном бедняге, который остался без хозяина и бродит по улицам города. На этот раз очередного брошенного пса неравнодушные горожане нашли на трамвайной остановке и ищут ему приют.

Как рассказала днепрянка Светлана, в одном из районов города она нашла собаку, которая приехала сюда на трамвае. Вероятно, кто-то посадил животное в вагон и отправил подальше от себя. Собака обычная, не породистая, но выглядит аккуратно, поэтому женщина предполагает, что четырехлапый раньше имел хозяина. Скорее всего, он жил в частном секторе, потому что боится лестницы.

Теперь сидит на остановке и ждет хозяина, никуда не уходит, – пишет Светлана.

Женщина хочет найти для местного Хатико старых или новых хозяев, ведь тот район, в котором он сейчас достаточно опасен для животных. Днепрянка утверждает, что здесь иногда убивают четвероногих. Делают это бездомные, которые душат собак «для развлечения».

Рядом бездомные и они «развлекаются» тем, что душат удавкой собак. Находили в этом месте задушенных животных и не раз, – замечает женщина.

По ее словам, собачка достаточно доверчива, пытается подойти к детям или незнакомцам. Не кусается, но готова охранять. Она просит приютить беднягу. Подробности ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее мы сообщали о собаке, которую избили и засунули в пакет, оставив умирать на улице.

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