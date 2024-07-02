Жители Днепра придумали «надежный» способ зарядки гаджетов во время шопинга в супермаркете

Днепряне придумали способ, как заряжать гаджеты во время шопинга.

Из-за постоянных отключений света супермаркеты стали неофициальными пунктами несокрушимости, куда люди приходят не только за продуктами, но и чтобы зарядить свои гаджеты. Магазины даже специально оставляют удлинители, чтобы хватало розеток для всех желающих.

Впрочем, жители Днепра придумали новый способ подзарядки телефонов во время продуктового шопинга. Чтобы не стоять у розетки в ожидании момента, когда гаджет зарядится до необходимой отметки, покупатели оставляют свою технику в камере хранения.

В одном из супермаркетов АТБ покупатель подключил зарядное устройство к розетке, а телефон оставил закрытым в камере хранения. Таким образом, гаджет заряжался в надежном месте, пока его хозяин ходил на шопинг.

Выглядит достаточно надежно, можно пользоваться, – комментируют ноу-хау в сети.

Вероятно, владелец телефона надеялся, что украсть смогут только зарядное устройство, ведь вряд ли телефон пролезет через щель в ячейке.

Однако у этого способа есть один минус – не во всех магазинах есть розетки рядом с камерами хранения.

Напомним, ранее в АТБ была замечена девушка, которая делала себе прическу.

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