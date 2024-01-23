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Жители Днепра пожаловались на «исчезновение» новой двери в подъезде

Сегодня 14:56
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Довольно странная ситуация произошла в одной из многоэтажек Днепра.

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Недавно жильцы дома по улице Холодноярская, 13 пожаловались на «исчезновение» дверей подъезда, которые только что установили.

Жители говорят, что входных дверей «не стало». Вероятно, их либо выбили, либо сняли с петель.

Некоторое время назад нам установили входную дверь в подъезд, и через несколько дней ее не стало. Мы самостоятельно из старой деревянной двери сделали вход. Но металлическая рама и деревянная дверь «не хотят дружить». В подъезд задувает. С наступлением мороза это стало ощутимо. Помогите заменить дверное полотно металлическим, – написал днепрянин Александр.

Люди некоторое время жили с деревянными дверями, которые установили своими силами. Однако во время морозов от них толку было мало.

Несколько дней назад коммунальщики повторно установили новую входную дверь.

Жители дома номер 13 по улице Холодноярской благодарят в содействии решению вопроса по установке входной двери в подъезд. Все сделали быстро и качественно. Спасибо большое, — написал днепрянин Александр.

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