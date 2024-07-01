Жители Днепра планировали захватить Верховную Раду, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране

Служба безопасности разоблачила группу «общественных активистов», готовивших провокации в Киеве 30 июня этого года. Среди них оказались и жители Днепра.
Главой группы был соучредитель антиукраинской общественной организации, действующей с 2015 года.
Под маской «вече» злоумышленники планировали объявить об «отстранении от власти» руководства Украины, а затем захватить здание Верховной Рады и заблокировать его. Планировалось собрать людей на «мирное собрание» в центре столицы, однако большинство участников не должны знать об истинных намерениях организаторов.
Главный организатор привлек представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.
Информацию о беспорядках в Киеве планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы, надеясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.
Впрочем, их деятельность вовремя разоблачили сотрудники СБУ.
Задержанным объявлено подозрение за действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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